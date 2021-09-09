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Son dakika haberi | Yabancı gayrimenkul yatırımcısı Türkiye pazarına güveniyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Yabancı gayrimenkul yatırımcısı Türkiye pazarına güveniyor

09.09.2021 12:41
Son dakika haberi | Yabancı gayrimenkul yatırımcısı Türkiye pazarına güveniyor, System.String[]

Son dakika haberi... Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, "Yabancı gayrimenkul yatırımcısı Türkiye pazarına güven duyuyor ve daha fazla yatırım yapmak istiyor.

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, "Yabancı gayrimenkul yatırımcısı Türkiye pazarına güven duyuyor ve daha fazla yatırım yapmak istiyor. Bankaların kredi desteği ve kripto para düzenlemesi, konutta yabancı yatırımını patlatır." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bahaş Holding CEO'su Bahadır, yabancı gayrimenkul yatırımcısının Türkiye pazarına ilgisine ilişkin bilgi verdi.

Yabancı yatırımcının Türkiye pazarına güven duyduğunu ve daha fazla yatırım yapmak istediğini belirten Bahadır, şunları kaydetti:

"Ancak yatırımın önündeki en büyük engel finansman transferi sorunu. Yabancıya kredi kullandırma konusunda bankaların esnek davranması ve kripto para düzenlemesiyle yabancıya konut satışı patlar. Yabancılar ülkelerinden para transferi yaparken büyük sorunlarla karşılaşıyor. Özellikle Pakistan, Fas gibi ülkelerden yatırımcılar bu sorunu bizzat aktarıyor. Bu durum yabancı yatırımcının başka ülkelere kaymasına ve bizim de bu yatırımları kaybetmemize neden oluyor.

Konut, arsa ve iş yeri satın alınmasına destek olmak amacıyla finans kurumlarının uygulamaları bulunuyor. Finansman transferinin kolaylaştırılması gerek. Sadece Orta Doğu değil, Afrika ile Asya ülkeleri de ülkemize ilgi gösteriyor. Yabancılar Türkiye'ye güveniyor ve daha fazla gayrimenkul yatırımı yapmak istiyor. Ancak kredi kullanma oranları çok düşük. Banka ve kredi kuruluşları yabancılara kredi verme konusunda daha esnek olurlarsa sektörün ekonomiye katkısı ciddi şekilde artacaktır. Kredi ile gayrimenkul alanların oranı toplam satışlarda yüzde 5'in altında, İngiltere'de ise yüzde 50'lerde. Yabancı yatırımcıların pek çoğunun Türkiye'de sorun yaşamamak için yatırımdan kaçtığı biliniyor."

"Yabancılar, kripto parayla ödeme yapmak istiyorlar"

Bahadır, gayrimenkulde kripto para ile ödemeye artan bir talep olduğunun altını çizdi.

Yabancıların ödeme aracı olarak kripto parayı kullanmak istediklerini bildiren Bahadır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD'den ve Avrupa'ya kadar bir çok ülke, konut satışında kripto parayı kullanıyor. Bizde şu an için kripto paraların ödemelerde kullanımı yasak. Ancak kripto para alım satımında denetimli bir yasa üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Eğer yasal bir zemin oluşturulursa sektörümüzde banka kredisinden çok yararlanamayan, para transferinde de sorun yaşayan yabancı yatırımcıların kripto para ile ödeme talepleri yerine getirilmiş olur.

Bu durum sektörümüzü çok yukarılara taşıyacaktır. Bu şekilde bir uygulamanın yabancı yatırım rakamlarımıza olumlu etkisi çok yüksek olur. Satışları en azından yüzde 20 civarı artıracağını bile düşünsek, bu çok büyük bir rakama tekabül eder. Özellikle pandemi şartlarının devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde satışların düşme ihtimalini göz önüne alırsak ülkemize kripto parayla yatırım çekmenin önemi daha da ortaya çıkıyor."

Son dakika haberi | Yabancı gayrimenkul yatırımcısı Türkiye pazarına güveniyor

Gayrimenkul, Yatırım, Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Yabancı gayrimenkul yatırımcısı Türkiye pazarına güveniyor - Son Dakika Ekonomi


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