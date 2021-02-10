Son dakika haberi | - Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı ev alev alev yandı - Son Dakika

Son dakika haberi | - Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı ev alev alev yandı

10.02.2021 15:13

Son dakika haberi: - Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı ev alev alev yandı Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde yangın çıktı.

- Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı ev alev alev yandı

Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Hendek ilçesi Yenimahalle Mahallesi 2044 no'lu sokak üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı evde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye erlerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında evde birisinin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, yanan ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(BCT-

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Son dakika haberi | - Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı ev alev alev yandı
Son dakika haberi | - Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı ev alev alev yandı
Son dakika haberi | - Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı ev alev alev yandı
Son dakika haberi | - Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı ev alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Sakarya, Hendek, Yangın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | - Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı ev alev alev yandı - Son Dakika


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