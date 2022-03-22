Yabancı uyruklu kadın kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla intihar teşebbüsünde bulundu... Polis ve sağlıkçılar ecel terleri döktü - Son Dakika
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Yabancı uyruklu kadın kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla intihar teşebbüsünde bulundu... Polis ve sağlıkçılar ecel terleri döktü

22.03.2022 15:02

Yabancı uyruklu kadın kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla intihar teşebbüsünde bulundu.

Yabancı uyruklu kadın kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla intihar teşebbüsünde bulundu... Polis ve sağlıkçılar ecel terleri döktü

ANTALYA Antalya'da ailevi nedenler nedeniyle bunalıma giren Kazakistan uyruklu kadın 3 yaşındaki çocuğuyla üst geçitten atlamak istedi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın, üst geçitten kendisini indirmeye çalışan polisi ev sağlık ekiplerine zor anlar yaşatırken, ambulans içindeki çocuğuna su içirmesi ise duygulandırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Üniversitesi ile İl Jandarma Komutanlığı arasındaki üst geçit üzerinde meydana geldi. Üst geçidin ön bölümünde çocuğuyla bir kadın görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşlar durumunun kötüleştiğini gördükleri kadını bir anlık hamleyle kurtardı. Bir hayli bitkin olduğu görülen Kazakistan uyruklu Ussenova A.'yailk müdahale sağlık ekiplerince üst geçit üzerinde yapıldı. Kucağındaki 3 yaşındaki kızı R.E.A'yı bırakmayan kadın yeniden üst geçide çıkmak istedi ve polis ekiplerine zorluk çıkardı. Tedaviyi kabul etmeyen kadın polis ekiplerine çocuğunu da vermemek için direndi.

Polis ve sağlık ekiplerine direnen Ussenova A, "Kendi halime bırak beni, yaşamak istemiyorum. Vermeyeceğim benim çocuğum. Babası bıraktı gitti. Bırak beni, bırakacaksın benim kendi hayatım. Kendim büyüttüm kızımı. Olmaz böyle bir şey, kimseyi görmek istemiyorum. Bırak benim çocuğumu. İstemiyorum yaşamak. Ambulans istemiyorum" diye feryat etti.

Ekipler uzun uğraşlar sonucu kadının kucağından çocuğu almayı başardı. Ussenova A, ise polis ekiplerinin kollarında direnmesine rağmen güçlükle üst geçitten indirildi. Bu kez de ambulansa binmeyen kadının, çocuğunun yanına geçmesinin istenmesiyle ikna oldu. Kadının dışarıda kalan bebek arabası polis ekiplerince toplanıp ambulansa konuldu. Ussenova, bir süre önce atmaya çalıştığı çocuğuna ambulans içinde su içirmesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Anne ve kızı tedavileri için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yabancı uyruklu kadın kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla intihar teşebbüsünde bulundu... Polis ve sağlıkçılar ecel terleri döktü
Yabancı uyruklu kadın kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla intihar teşebbüsünde bulundu... Polis ve sağlıkçılar ecel terleri döktü
Yabancı uyruklu kadın kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla intihar teşebbüsünde bulundu... Polis ve sağlıkçılar ecel terleri döktü
Yabancı uyruklu kadın kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla intihar teşebbüsünde bulundu... Polis ve sağlıkçılar ecel terleri döktü
Yabancı uyruklu kadın kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla intihar teşebbüsünde bulundu... Polis ve sağlıkçılar ecel terleri döktü
Yabancı uyruklu kadın kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla intihar teşebbüsünde bulundu... Polis ve sağlıkçılar ecel terleri döktü
Yabancı uyruklu kadın kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla intihar teşebbüsünde bulundu... Polis ve sağlıkçılar ecel terleri döktü
Yabancı uyruklu kadın kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla intihar teşebbüsünde bulundu... Polis ve sağlıkçılar ecel terleri döktü
Yabancı uyruklu kadın kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla intihar teşebbüsünde bulundu... Polis ve sağlıkçılar ecel terleri döktü
Yabancı uyruklu kadın kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla intihar teşebbüsünde bulundu... Polis ve sağlıkçılar ecel terleri döktü
Yabancı uyruklu kadın kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla intihar teşebbüsünde bulundu... Polis ve sağlıkçılar ecel terleri döktü
Yabancı uyruklu kadın kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla intihar teşebbüsünde bulundu... Polis ve sağlıkçılar ecel terleri döktü
Yabancı uyruklu kadın kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla intihar teşebbüsünde bulundu... Polis ve sağlıkçılar ecel terleri döktü
Yabancı uyruklu kadın kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla intihar teşebbüsünde bulundu... Polis ve sağlıkçılar ecel terleri döktü
Yabancı uyruklu kadın kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla intihar teşebbüsünde bulundu... Polis ve sağlıkçılar ecel terleri döktü
Yabancı uyruklu kadın kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla intihar teşebbüsünde bulundu... Polis ve sağlıkçılar ecel terleri döktü
Yabancı uyruklu kadın kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla intihar teşebbüsünde bulundu... Polis ve sağlıkçılar ecel terleri döktü
Yabancı uyruklu kadın kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla intihar teşebbüsünde bulundu... Polis ve sağlıkçılar ecel terleri döktü
Yabancı uyruklu kadın kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla intihar teşebbüsünde bulundu... Polis ve sağlıkçılar ecel terleri döktü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu kadın kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla intihar teşebbüsünde bulundu... Polis ve sağlıkçılar ecel terleri döktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yabancı uyruklu kadın kucağında 3 yaşındaki çocuğuyla intihar teşebbüsünde bulundu... Polis ve sağlıkçılar ecel terleri döktü - Son Dakika
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