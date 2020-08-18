Son dakika haberi | Yabancı uyruklu şahıs sokak ortasında vurulma anı kamerada
Son dakika 3. sayfa haberine göre Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir kişi sokak ortasında silahla vuruldu.
Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir kişi sokak ortasında silahla vuruldu. Şahsın yanında bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, vurulma anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Zeytinburnu Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi üzerinde 16 Ağustos saat 23.10 sıralarında meydana gelen silahlı saldırı sonucu yabancı uyruklu Abdulkader Daoud (21) isimli şahıs yaralandı. Yaralı şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayın 40 yaşındaki Metin G. tarafından gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs olayda kullandığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ile 17 Ağustos günü saat 00.45 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şahıs aynı gün "Kasten Öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abdulkader Daoud isimli şahsın vurulma anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 15:17
Kaynak: İHA
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