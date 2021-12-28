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Son dakika haberi: Yağış sonrası Yuvacık Barajında su seviyesi yükselmeye başladı - Son Dakika

Son dakika haberi: Yağış sonrası Yuvacık Barajında su seviyesi yükselmeye başladı

28.12.2021 19:07

Son dakika gelişmesine göre - Yağış sonrası Yuvacık Barajında su seviyesi yükselmeye başladı Sanayi şehrinin su deposunda seviye yüzde 50'lere yükseldi Kocaeli'de kentin su ihtiyacının büyük ölçüde karşılandığı Yuvacık Barajı'nda yüzde 35'e kadar düşen su seviyesi, kar yağışı sonrası yüzde 50'lere kadar yükseldi.

- Yağış sonrası Yuvacık Barajında su seviyesi yükselmeye başladı

Sanayi şehrinin su deposunda seviye yüzde 50'lere yükseldi

KOCAELİ - Kocaeli'de kentin su ihtiyacının büyük ölçüde karşılandığı Yuvacık Barajı'nda yüzde 35'e kadar düşen su seviyesi, kar yağışı sonrası yüzde 50'lere kadar yükseldi.

Kocaeli'ye sonbaharda beklenen yağışların düşmemesi ile alarm veren barajlardaki seviye, kar yağışı sonrasında yükselmeye başladı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi kasım ayının başında yüzde 35'e kadar düştü. Aralık ayında kar yağışının yoğun olarak düşmesi neticesinde Yuvacık barajı da nasibini alarak su seviyesi yüzde 50'lere kadar yükseldi.

Yuvacık Barajındaki su seviyesi havadan da görüntülendi.

Son dakika haberi: Yağış sonrası Yuvacık Barajında su seviyesi yükselmeye başladı
Son dakika haberi: Yağış sonrası Yuvacık Barajında su seviyesi yükselmeye başladı
Son dakika haberi: Yağış sonrası Yuvacık Barajında su seviyesi yükselmeye başladı

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Kocaeli, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Yağış sonrası Yuvacık Barajında su seviyesi yükselmeye başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Yağış sonrası Yuvacık Barajında su seviyesi yükselmeye başladı - Son Dakika
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