Son dakika haberi | Yağışla gelen ölüm... Taklalar atarak zeytin bahçesine uçtu
27.01.2021 11:06
Edinilen son dakika haberine göre - Yağışla gelen ölüm...Taklalar atarak zeytin bahçesine uçtu Bursa'nın İznik ilçesinde zeytin bahçesine uçan ve 3 zeytin ağacını deviren cip sürücüsü hayatını kaybetti Bursa'nın İznik ilçesinde aşırı yağış sebebiyle kayganlaşan yolda zeytin bahçesine uçan cip sürücüsü hayatını kaybetti.
- Yağışla gelen ölüm...Taklalar atarak zeytin bahçesine uçtu
Bursa'nın İznik ilçesinde zeytin bahçesine uçan ve 3 zeytin ağacını deviren cip sürücüsü hayatını kaybetti
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde aşırı yağış sebebiyle kayganlaşan yolda zeytin bahçesine uçan cip sürücüsü hayatını kaybetti. Hurdaya dönen aracın hızın da etkisiyle 3 zeytin ağacını devirdiği ortaya çıktı.
Kaza sabah saatlerinde İznik Orhangazi yolunda meydana geldi. Orhangazi istikametinden İznik'e doğru giden Ozan İzci idaresindeki 16 AJH 141 plakalı cip, aşırı yağmurun da etkisiyle zeytinliğe uçtu. Araç zeytinlikte bulunan 3 tane zeytin ağacını devirip hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan kontrollerde sürücünün aracın içinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.
(AK-BRK-İHS)
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