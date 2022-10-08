Edinilen bilgiye göre, Kaza Bursa- Ankara karayolu üzeri Mezit Boğazı'nda meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Soner Tekinyönetimindeki 42 YK 614 plakalı tır, yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri yıkan tır, kayarak yamaca çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Yağışlı yolda kayan tır yamaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.