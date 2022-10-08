Son dakika haberi: Yağışlı yolda kayan tır yamaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Yağışlı yolda kayan tır yamaca çarptı: 1 yaralı

08.10.2022 15:44

Son dakika haber: Yağışlı yolda kayan tır yamaca çarptı: 1 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit Boğazı'nda yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır yamaca çarptı, sürücüsü yaralandı.

Yağışlı yolda kayan tır yamaca çarptı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit Boğazı'nda yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır yamaca çarptı, sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaza Bursa- Ankara karayolu üzeri Mezit Boğazı'nda meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Soner Tekinyönetimindeki 42 YK 614 plakalı tır, yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri yıkan tır, kayarak yamaca çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500
Halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi Halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi İnegöl-Yenişehir yolunda şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı İnegöl-Yenişehir yolunda şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Yağışlı yolda kayan tır yamaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:32 Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
16:46 Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece inmeye devam edecektir
16:20 Demet Akalın'ın Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu
16:11 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takımda istemedi! Alman yıldız ülkesini salladı
16:04 BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır
15:58 Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti
15:59 Beşiktaş taraftarı ile karşılaşan Mustafa Sarıgül küfürlü tezahüratı karşısında zor anlar yaşadı
15:59 Rusya'nın köprü saldırısının intikamını Kiev'i bombalayarak alacağı iddia edildi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 17:44:40. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Yağışlı yolda kayan tır yamaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement