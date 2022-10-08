Son dakika haberi! Yağmur Atacan'a silahlı saldırıda yeni gelişme - Son Dakika
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Son dakika haberi! Yağmur Atacan'a silahlı saldırıda yeni gelişme

08.10.2022 12:58

Gelen son dakika haberlerine göre - Yağmur Atacan'a silahlı saldırıda yeni gelişme Yağmur Atacan'a silahlı saldırı düzenleyen Galip Topsız yeniden yakalandı İstanbul'da büyük operasyon: 106 şahıs yakalandı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde firari hükümlülerin yakalanması için düzenlenen operasyonda...

- Yağmur Atacan'a silahlı saldırıda yeni gelişme

Yağmur Atacan'a silahlı saldırı düzenleyen Galip Topsız yeniden yakalandı

İstanbul'da büyük operasyon: 106 şahıs yakalandı

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde firari hükümlülerin yakalanması için düzenlenen operasyonda 106 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında 2014 yılında Yağmur Atacan'a silahlı saldırı düzenlediği Galip Topsız de yer alıyor.

İstanbul genelindeki tüm İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 234 ekip ve 474 personel, belirlenen 433 adrese operasyon yaptı.

Operasyonu, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordine etti.

Yağmur Atacan'a silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yeniden yakalandı

Operasyon çerçevesinde suçu kesinleşmiş olan firari 106 hükümlü yakalandı. Yakalananlar arasında 2014 yılında oyuncu Yağmur Atacan'a "Pınar benim ruh eşim" diyerek silahlı saldırı düzenlediği iddia ve edilen 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Galip Topsız da yer alıyor.

Etiler'de meydana gelen olayda Atacan'ın içinde bulunduğu otomobile ateş açılmış, Yağmur Atacan saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

İki kez yargılandı

İşlediği suçtan yargılanarak önce 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarpıtılan Galip Topsız, tutuklu kalmış olduğu süre ve infaz yasası dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesi edilmişti. Kararın İstanbul Bölge Adliyesi tarafından bozulmasının ardından Topsız, bu kez 7 ay 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Topsız kararın kesinleşmesinin ardından polis tarafından aranıyordu. Öte yandan yakalanan firari hükümlüler cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: İHA

Yağmur Atacan, Galip Topsız, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Yağmur Atacan'a silahlı saldırıda yeni gelişme - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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