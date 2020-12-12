Son dakika haberi... Yağmur, kar, dolu... araçlarınız kışa hazır mı?

Koronavirüs rakamlarının arttığı son günlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının yanı sıra sosyal mesafeyi korumanın mümkün olmadığı tek kapalı alan olan araçların temizliği de büyük önem taşıyor. Uluslararası araç bakım ve koruma sistemleri markası Ziebart, kışın kendini hissettirdiği şu günlerde araç sahipleri için bir kampanya başlatığını duyurdu.

Pandemi döneminde kişisel temizlik kadar araç temizliği de büyük önem taşıyor. Sosyal mesafeyi korumanın mümkün olmadığı kapalı alan olan araçlarda hijyenin önemine dikkat çeken Ziebart, kış bakım paketine koronavirüse karşı en etkili dezenfeksiyon çözümlerini de dahil etti.

Kış bakım paketinde yüzde 40 indirime giden Ziebart'tan yapılan açıklamada "Toplum olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Bize düşen, bu zor zamanlarda halkımızın yanında durmaktır. Araç bakım ve koruma sistemlerinin lider markası Ziebart'ın etkili dezenfeksiyon çözümlerinden herkesin yararlanmasını istediğimiz için böyle bir kampanya düzenledik. Aracın hem dışını hem de içini zorlu kış koşullarına hazır hale getirmek için Ziebart kalitesine herkesin ulaşmasını hedefliyoruz" denildi.

ZİEBART'TAN KIŞ KAMPANYASI

Ziebart'ın 31 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek olan 'Avantajlı Kış Paketi', bir aracın zorlu kış koşullarında ve pandemi şartlarında korunması için en etkili çözümleri kapsıyor. İlk olarak detaylı dış yüzey temizliği ve Ziebart Protect-A-Shine®? cila uygulaması ile aracın dış yüzeyi koruma altına alınıyor. Cam su itici uygulaması ile yağmur esnasında silecek çalıştırmaya bile gerek duymadan yağmur suyunun araç camını kaplayıp görüş mesafesini kapatmasının önüne geçiliyor.

Anti bakteriyel detaylı temizlik ile koltuklar, kapı içleri, tavan ve taban döşemeleri, ön göğüs, torpido ve bütün plastik aksam, bagaj içi anti bakteriyel detaylı temizlik ürünleriyle temizlenerek dezenfekte ediliyor. Ozan ile klima dezenfeksiyonu sayesinde klima kanallarına girmiş tüm virüs, bakteri ve mantarlar yok edilerek; klimanın sağlıklı hale gelmesi sağlanıyor.

CO-GO kabin içi dezenfeksiyon ile koronavirüs başta olmak üzere sağlığımız için tehlike arz eden tüm virüs, bakteri, mikrop ve mantarların araç içinden yok edilmesi sağlanıyor. Mucize duman adı verilen CO-GO kabin içi dezenfeksiyon, koronavirüse karşı araçlardaki en etkili çözüm olarak biliniyor.