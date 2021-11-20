Son dakika haberleri! Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil takla attı: 1'i çocuk, 3 yaralı - Son Dakika

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil takla attı: 1'i çocuk, 3 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole ters devrildiği kazada aynı aileden 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ankara-Kırıkkale D-200 kara yolunun 12. kilometresindeki Irmak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünal C. idaresindeki 06 YZK 05 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Şarampole ters devrilen otomobildeki aynı aileden İ.C. ve M.E.C. yaralandı. Sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobilin çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.