Son dakika haberleri... YAĞMUR SUYU TAHLİYE BORUSUNUN ÇALINMA ANI KAMERADA - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, iş yerinin dış cephesindeki yağmur suyu tahliye borusu sökülerek çalındı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 7 Şubat günü saat 00.30 sıralarında, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta meydana geldi. İş yerinin önüne gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, dükkanın dış cephesindeki yağmur suyu tahliye borusunu yerinden sökerek çaldı. Şüpheli, olay yerinden kaçarken, hırsızlık anları da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.