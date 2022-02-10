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Son dakika haberleri... YAĞMUR SUYU TAHLİYE BORUSUNUN ÇALINMA ANI KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberleri... YAĞMUR SUYU TAHLİYE BORUSUNUN ÇALINMA ANI KAMERADA

10.02.2022 15:25

Son dakika gelişmesine göre ESKİŞEHİR'de, iş yerinin dış cephesindeki yağmur suyu tahliye borusu sökülerek çalındı.

ESKİŞEHİR'de, iş yerinin dış cephesindeki yağmur suyu tahliye borusu sökülerek çalındı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 7 Şubat günü saat 00.30 sıralarında, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta meydana geldi. İş yerinin önüne gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, dükkanın dış cephesindeki yağmur suyu tahliye borusunu yerinden sökerek çaldı. Şüpheli, olay yerinden kaçarken, hırsızlık anları da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri... YAĞMUR SUYU TAHLİYE BORUSUNUN ÇALINMA ANI KAMERADA
Son dakika haberleri... YAĞMUR SUYU TAHLİYE BORUSUNUN ÇALINMA ANI KAMERADA
Son dakika haberleri... YAĞMUR SUYU TAHLİYE BORUSUNUN ÇALINMA ANI KAMERADA
Son dakika haberleri... YAĞMUR SUYU TAHLİYE BORUSUNUN ÇALINMA ANI KAMERADA

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Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... YAĞMUR SUYU TAHLİYE BORUSUNUN ÇALINMA ANI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... YAĞMUR SUYU TAHLİYE BORUSUNUN ÇALINMA ANI KAMERADA - Son Dakika
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