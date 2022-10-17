Son dakika haberi | Yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Odunpazarı İlçesi'nde bulunan bir ikametin deposunda meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Televizyon, bisiklet ve pazar arabasının çalındığı olayla ile ilgili yapılan çalışmalarda şüpheli olarak tespit edilen İ.C.P. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR