Son dakika haberi... Yakılarak öldürülen akademisyenin çalıştığı üniversiteden açıklama: İyilik meleğiydi - Son Dakika

Son dakika haberi... Yakılarak öldürülen akademisyenin çalıştığı üniversiteden açıklama: İyilik meleğiydi

29.12.2020 16:00
Son dakika haberi... Yakılarak öldürülen akademisyenin çalıştığı üniversiteden açıklama: İyilik meleğiydi, System.String[]

Son dakika haberleri... İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer, bugün eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından boğazı kesilip yakılarak katledildi.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer, bugün eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından boğazı kesilip yakılarak katledildi. Olayın ardından açıklama yapan üniversite, "2013 tarihinden bu yana üniversitemizde görev yapmakta olan Aylin Hocamız gerek akademik birikimi gerek öğrencilerine yaklaşımı gerek mesai arkadaşlarıyla uyumu gerekse hayat dolu, neşeli, sıcakkanlı, yardımsever; 'İyilik Meleği' karakteriyle tüm İAÜ Ailesi'nin büyük sevgi ve saygı duyduğu bir öğretim elemanıydı" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından boğazı kesilip yakılarak katledildi. Olay yerine giden polis ekiplerine de saldıran katil zanlısı Kemal Delbe, gözaltına alındığı sırada linç edilmek istendi. Öğretim üyesinden borç para istediği öğrenilen Delbe'nin üzerinden altın kolyeler çıktı.

Konuya ilişkin Dr. Sözer'in görev yaptığı İstanbul Aydın Üniversitesi'nden (İAÜ) açıklama geldi. Yazılı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz Eğitim Fakültesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer'i, 29 Aralık Salı günü öğle saatlerinde, maalesef bir kadın cinayetine kurban vermiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

" Türkiye'de ve ABD'de alanında aldığı eğitimlerden sonra 2013 tarihinden bu yana üniversitemizde görev yapmakta olan Aylin Hocamız gerek akademik birikimi gerek öğrencilerine yaklaşımı gerek mesai arkadaşlarıyla uyumu gerekse hayat dolu, neşeli, sıcakkanlı, yardımsever; 'İyilik Meleği' karakteriyle tüm İAÜ Ailesi'nin büyük sevgi ve saygı duyduğu bir öğretim elemanıydı. Ülkemizde eğitim vermek için gezmediği, davetini kabul etmediği neredeyse hiçbir il kalmamıştı. On binlerce öğrenci ve öğretmene bilgisi, deneyimi ile ışık olmuştu.

"Böylesine müstesna bir değeri, ülkemizin son yıllarda yükselen bir sorunu olan kadın cinayetine kurban vermiş olmak, zorluklar ve sıkıntılarla geçen 2020 yılının bizim açımızdan en acı ve en unutulmaz anısı olmuştur. Öğrenci ve personelinin yüzde 60'ı kadın olan, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının yetiştirilmesinde büyük görevler üstlenen ve geleceğin güçlü kadın liderlerini yetiştirmekten gurur duyan bir yükseköğretim kurumu olarak, kıymetli bir akademisyenimizi böyle korkunç bir olaya kurban vermek, bizim için tarifsiz bir üzüntü, keder ve öfke kaynağıdır. Bir akademisyenin ne kadar büyük emek, özveri ve zorluklarla yetiştiğini düşünürsek, toplumumuzun kaybı daha iyi anlaşılabilir.

"İAÜ ailesinin, kıymetli hocamızın tüm öğrencilerinin ve sevenlerinin başı sağ olsun."


Son dakika haberi... Yakılarak öldürülen akademisyenin çalıştığı üniversiteden açıklama: İyilik meleğiydi
Son dakika haberi... Yakılarak öldürülen akademisyenin çalıştığı üniversiteden açıklama: İyilik meleğiydi

İstanbul Aydın Üniversitesi, Öğretim Üyesi, İstanbul, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Yakılarak öldürülen akademisyenin çalıştığı üniversiteden açıklama: İyilik meleğiydi - Son Dakika


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