Son dakika haberi | Yakut kardeşler, biriktirdikleri 627 lirayı yetim çocuklara bağışladı
26.03.2021 14:38
Bir son dakika haberine göre BURSA'nın İznik ilçesinde Nisanur (9) ve Aziz İslam (6) Yakut kardeşler, kuzu almak için kumbaralarında biriktirdikleri parayı, yardım kuruluşuna bağışladı.
BURSA'nın İznik ilçesinde Nisanur (9) ve Aziz İslam (6) Yakut kardeşler, kuzu almak için kumbaralarında biriktirdikleri parayı, yardım kuruluşuna bağışladı.
İznik ilçesinde, yaşayan Nisanur ve Aziz İslam Yakut kardeşler, uzun süreden beri kumbaralarında kuzu alabilmek için biriktirdikleri parayı İHH İnsanı Yardım Vakfı'na bağışladı. İki kardeş kumbaradan çıkan toplam 627 TL'yi makbuz karşılığında yetim çocuklar için kullanılması amacıyla İHH'ye teslim etti. Vakıf temsilcileri ise Yakut kardeşlere oyuncak ve çikolata hediye etti.
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