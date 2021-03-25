Son dakika haberi... Yalçın Topçu: "Yazıcıoğlu, Allah, vatan, millet hadimi bir dava adamıydı" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12. yılında, Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi yöneticileriyle bir araya geldi. Topçu, "Yazıcıoğlu, Allah, vatan, millet hadimi bir dava adamıydı" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da bindiği helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12. yılında, Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi yöneticilerini, Ankara Abhaz Kültür Derneği Başkanı Mehmet Ali Gül ve yönetimi ile milletvekili, bürokrat ve iş insanı bir gurubu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki makamında ağırladı. Ziyaretlerinde, Ankara Abhaz Kültür Derneği Başkanı Mehmet Ali Gül, Abhaz toplumuna olan ilgi ve katkıları anısına Yalçın Topçu'ya bir madalya takdim etti.

"Abhaz kardeşlerimiz, muhteşem allı morlu Anadolu kiliminin vazgeçilmez rengidir"

Abhazların şanlı tarihe, büyük kültür mirasına sahip olduklarını fakat katliam, sürgün ve jenositle büyük acılar yaşadıklarını belirten Topçu, "Çarlık Rusya'sı tarafından; Kuzey Kafkas topluluklarından Abhaz-Çerkes kardeşlerimize yapılan vahşi sürgünün bu sene 157. yılı. Bu vesilesiyle bütün sürgün şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Abhaz kardeşlerimiz, altı nesildir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve milletine gönülden bağlı, vefakar, istiklal ve istikbalimizin her daim savunucusu olurken; aynı zamanda gelinimiz, damadımız, dedemiz, ninemiz olmuştur. Onlar, muhteşem Anadolu kiliminin vazgeçilmez rengidir. Dernek Başkanı Mehmet Ali GÜL kardeşime ve heyetine, kadirşinaslığın nişanesi olan kıymetli takdimleri için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yazıcıoğlu, Allah'a, vatana, millete hadim bir dava adamıydı"

Kahramanmaraş'ta, 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu'nun 12. ölüm yıldönümüne de değinen Topçu, "25 Mart'ın milyonlarca 'iyi insan' için olduğu kadar burada bulunan bizlerin her biri için de çok daha ayrı ve büyük bir önemi vardır. Şöyle ki! Bugün, malum olduğu üzere, 'Ey sonsuzluğun sahibi, Sana ulaşmak istiyorum.' diyen Muhsin Başkan'ımızın Rabbine vuslatının 12. yıl dönümüdür.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde, milletinin gönlünde sarsılmaz tahtı olan, vatan ve millet aşığı bir dava adamını, 'Allah yolunun divanesi Sakarya'nın' ete kemiğe bürünmüş hali olan Muhsin Başkanı hüzünle ve hasretle, hayır ve dualarımızla bugün birlikte yad ettik. Herkes şahittir ki rahmetli; Allah'a, vatana, millete hadim bir dava adamıydı.

Her birinizin rahmetli Muhsin Başkan'ımızla, hayatının zaman dilimlerinde, onunla birlikte bir hikayesi, hatırası, mazisi, mesaisi ve gönüldaşlığı var. Bugün de burada oldukları için Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ve Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'ya, Yahşihan İlçe Sağlık Müdürü'müz Dr. Fatma Sönmez'e, aynı zamanda rahmetli genel başkanımızın uzun süre yakın korumalığını da yapmış olan Ankara Abhaz Kültür Derneği Başkanı Mehmet Ali Gül ve yönetimine, Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi yönetimine ayrı ayrı çok teşekkür ediyor; bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmet, minnet, saygı ve şükranla anıyoruz" ifadelerinde bulundu. - ANKARA