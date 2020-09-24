Son dakika haberi... Yalıhüyük'te Kovid-19 vakası sayısı sıfırlandı - Son Dakika

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, şu anda herhangi bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının bulunmadığı bildirildi.

Kaymakam Yasin Şahin ve Belediye Başkanı Hasan Koçer, Kovid-19 tedavisinin ardından sağlığına kavuşan AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Pişkin'i evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Şahin, ilçede gerçekleştirdiklerin özverili çalışmaların ve denetimlerin meyvesini verdiğini belirterek, "Yalıhüyük ilçemiz an itibarıyla salgından bertaraf olmuştur. Sıfır vaka ve temaslı sayımız ile tertemiz bir ilçe olarak Konya'ya örnek oluyoruz. Bu başarının en önemli unsurunun da vatandaşlarımızın, iş yeri ve mahalle denetim ekiplerimizin, kolluk kuvvetlerimizin ve muhtarlarımızın görev ve sorumluluklarındaki hassasiyetleridir. Hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.