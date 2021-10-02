Son dakika haberi! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu - Son Dakika

Olay, dün akşam saatlerinde Aslanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evde yalnız yaşayan Kemal Tilki'den haber alamayan komşuları polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, yakınlarının verdiği yedek anahtarla girdikleri evde Kemal Tilki'yi hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kemal Tilki'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Kemal Tilki'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi