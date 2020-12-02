Son dakika haberi... Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi... Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
02.12.2020 18:48
Son dakika haberine göre MALATYA'da bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Vahide Uymaz (51), evinde ölü bulundu.
MALATYA'da bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Vahide Uymaz (51), evinde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Vahide Uymaz'dan haber alamayan yakınları meraklanarak, polise durumu bildirdi. Gelen polis ekipleri, yakınlarının verdiği yedek anahtarı kullanarak içeri girdi. Polis, Vahide Uymaz'ı yerde hareketsiz hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağılık görevlilerince yapılan kontrolde Uymaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Vahide Uymaz'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
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