Son dakika haberi! Yalova'da asma tavanda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Yalova'da asma tavanda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı

20.03.2022 00:58
Son dakika haberi! Yalova'da asma tavanda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı

Son dakika haberler: Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir fabrikanın asma tavanında sıkışan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir fabrikanın asma tavanında sıkışan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir fabrikanın asma tavanından kedi sesleri duyan çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Fabrikaya gelen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, önce kedilerin yerlerini tespit etti. Ardından bölgedeki ahşap duvarı kıran ekipler, 2 yavru kediyi bulundukları alandan çıkardı. Çevrede anne kediyi bulamayan ekipler 2 yavruyu Çiftlikköy Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti. - YALOVA

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AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI Köpeklerden kaçarken çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı Köpeklerden kaçarken çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Çiftlikköy, İtfaiye, Yalova, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Yalova'da asma tavanda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı - Son Dakika


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