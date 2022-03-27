Son dakika haberi: Yalova'da bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Yalova'da bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

27.03.2022 20:02
Son dakika haberi: Yalova'da bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Son dakika haberler: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Kocadere Yalı Mahallesi'ndeki apartman dairesinde yalnız yaşayan Rengin Özaltun'u (57) bir süredir görmeyen komşuları durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla balkondan daireye girdi.

Evin oturma odasındaki koltukta bulunan Özaltun'un cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kadının yaklaşık 25 gün önce yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiği belirtildi.

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Kocadere, Çınarcık, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Yalova'da bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika


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