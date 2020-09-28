Son dakika haberi: Yalova'da eylül ayındaki uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı - Son Dakika

Yalova'da polis ekiplerinin bu ay düzenlediği uyuşturucu operasyonlarda haklarında işlem yapılan 130 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde uyuşturucu suçlarına karışanların tespiti ve yakalanması amacıyla çalışma yürüttüğü belirtildi.

Bu amaçla, 1-28 Eylül tarihlerinde 130 kişi hakkında adli işlem yapıldığı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 13 kişi tutuklanarak cezaevine teslimi sağlanmıştır. Uyuşturucu suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalanarak adli makamlara testim edilmiştir. Ayrıca olaylarda,175 gram sentetik kannabinoid, 180 gram metamfetamin, 52 gram esrar, 40 adet ecstasy hap, 5 birimlik LSD, bir adet hassas terazi, 2 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 25 adet fişek ele geçirilmiştir. İlimiz genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi, tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."