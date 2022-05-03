Yalova'nın Altınova ilçesinde kaza yapan otomobilde yaralanan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, önceki gün Subaşı beldesinde, seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil yol kenarındaki kanala devrildi.
Kazada araçta bulunan 4 yaşındaki Hasan Karataş ve kimliği öğrenilemeyen teyzesi yaralandı.
Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı öldü.
Altınova Merkez Camisi'nde öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılınan çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Kaynak: AA
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