Son dakika haberi | Yalova'da kanala devrilen otomobilde yaralanan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Yalova'da kanala devrilen otomobilde yaralanan çocuk hayatını kaybetti

03.05.2022 10:29
Son dakika haberi | Yalova'da kanala devrilen otomobilde yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Yalova'nın Altınova ilçesinde kaza yapan otomobilde yaralanan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yalova'nın Altınova ilçesinde kaza yapan otomobilde yaralanan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Subaşı beldesinde, seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil yol kenarındaki kanala devrildi.

Kazada araçta bulunan 4 yaşındaki Hasan Karataş ve kimliği öğrenilemeyen teyzesi yaralandı.

Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı öldü.

Altınova Merkez Camisi'nde öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılınan çocuğun cenazesi toprağa verildi.

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Otomobil, Subaşı, Yalova, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Yalova'da kanala devrilen otomobilde yaralanan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Yalova'da kanala devrilen otomobilde yaralanan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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