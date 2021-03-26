Son dakika haberi! Yalova'da korkutan apartman yangını - Son Dakika

Son dakika haberi! Yalova'da korkutan apartman yangını
26.03.2021 18:36
Son dakika haberi... Yalova'da korkutan apartman yangını Yalova'da üç katlı binanın son katında çıkan yangın ikinci kata sıçradı.
Yalova'da korkutan apartman yangını
YALOVA - Yalova'da üç katlı binanın son katında çıkan yangın ikinci kata sıçradı. Yangında iki daire oturulmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Alkan Sokak'ta Zeki ve Bahar Karahasan kardeşlere ait 3 katlı apartmanın son katında yangın meydana geldi. Yangın ardından ikinci kattaki daireye de sıçradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın sonrasında itfaiyeciler soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangın sonucu apartmanda bulunan iki dairede maddi hasar oluştu.
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