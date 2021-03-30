Son dakika haberi | Yalova'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan yeni kararlar açıklandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Yalova'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan yeni kararlar açıklandı

30.03.2021 19:07
Son dakika haberi | Yalova'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan yeni kararlar açıklandı, System.String[]

Son dakika haberine göre Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bazı kararlar alındı.

Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bazı kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Muammer Erol başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, meclisin, il genelinde hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arası, hafta sonlarında ise ilin "Çok Yüksek Risk" grubunda yer almasından dolayı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındığı belirtildi.

Bu çerçevede, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı aktarıldı.

İlde yeme içme yerleri ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerlerinin mesafe koşullarına göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması kararlaştırıldı.

Açıklamada, "Mekanda bulunabilecek masa koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek, HES kodu sorgulaması yapılarak, bir masada en fazla 2 kişinin aynı anda oturmasına izin verecek şekilde müşteri kabul edilmesine, yeme içme yerleri 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerde bu hafta sonu (3-4 Nisan) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cumartesi ve/veya pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar için muafiyet uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İldeki halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerin fotoğraflı kimlik belgesi teyidi ile HES kodu kontrollerinin ateş ölçümü ile birlikte yapılarak seyirci, refakatçi ve misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verebileceği belirtildi.

İlde düzenlenecek genel kurul dahil olan etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda azami 300 kişi olmak kaydıyla yapılabileceği vurgulandı.

İnternet kafe, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için yüzde 50 kapasite, fotoğraflı kimlik belgesi teyidi ile HES kodu kontrollerinin ateş ölçümü ile birlikte yapma kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabileceği kaydedildi.

Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine de il genelinde ağırlık verileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük bir etkendir. Bu çerçevede 2 Şubat 2021 tarihli kurul kararımızda temel esasları belirlenen 'Dinamik Denetim Sürecinin' uygulanmasına kesintisiz şekilde uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir."

Cumartesi, Evlilik, Yalova, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Yalova'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan yeni kararlar açıklandı - Son Dakika


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