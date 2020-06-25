Son dakika haberi | Yalova'da maske yasağına uymayanlara 56 bin TL ceza kesildi
Son dakika güncel haberi... Yalova Valiliği il genelinde yapılan denetimlerde maske yasağına uymayan toplam 63 kişiye toplamda 56 bin 700 TL para cezası kesildiğini bildirdi.
Yalova Valiliği il genelinde yapılan denetimlerde maske yasağına uymayan toplam 63 kişiye toplamda 56 bin 700 TL para cezası kesildiğini bildirdi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Yalova'da maskesiz sokağa çıkılmaması kısıtlaması getirilmişti. Bu yasağa uymayanlara ise 900 TLŞ cezai işlem uygulanacağı duyurulmuştu. Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gün yasağın başladığı hafta başından beri il genelinde yasağa uymayarak sokağa maskesiz çıkan toplam 63 kişiye 56 bin 700 TL para cezası kesti. Konuyla ilgili olarak Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:
"16.06.2020 tarih ve 45 numaralı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Yalova ili genelinde tüm vatandaşlarımıza maske takma zorunluluğu getirilmiştir. 24 Haziran 2020 itibari ile Yalova il genelinde maske kurallarına aykırı hareket eden 63 vatandaşımıza 56.700TL para cezası uygulanmıştır. Maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımızın yasağa riayet etmeleri aksi takdirde Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine göre 900 TL idari para cezai müeyyidesi uygulanacaktır" - YALOVA
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:37 Kaynak: İHA
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