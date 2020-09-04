Son dakika haberi: Yalova'da orman yangını - Son Dakika

Yalova'da orman yangını

YALOVA - Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanda çıkan yangın etkisini sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Yalova'nın Armutlu ilçesi Tavşan Tepe mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar 110 itfaiye ekipleri ve orman yangın ihbar acil hattı 177'ye yangını bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının büyüklüğü Bursa Mudanya'dan da görüldü. Ekipler yangının kontrol altına almaya çalışırken, alevlerin azaldığı gözlemlendi.