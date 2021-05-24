Yalova'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Bağlarbaşı Mahallesi'nde S.D'nin silahla vurularak yaralanmasının ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı H.Ş'yi gözaltına aldı. Ayrıca, olayda kullanıldığı belirlenen 2 tabanca ve bu silahlara ait 5 fişek ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "Silahla kasten yaralama", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklandı.
Kaynak: AA
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