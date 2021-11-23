Son dakika haberi... Yalova'da üzerinde tarihi eser bulunan bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Yalova'da şehirlerarası yolcu otobüsünde şüpheli hareketlerinden dolayı üst araması yapılan yolcunun üzerinden 9 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Yalova- Bursa kara yolu üzerinde bulunan yol kontrol noktasında plakası belirtilmeyen şehirlerarası yolcu otobüsü durduruldu.

Yolculardan Ü.D'nin şüpheli hareketleri üzerine üst araması yapan ekipler, şüphelinin üzerinde tarih eser olduğu değerlendirilen 9 adet sikke ele geçirdi.

Olayla ilgili Ü.D. gözaltına alındı.