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Son dakika haberi... Yalova'da üzerinde tarihi eser bulunan bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi... Yalova'da üzerinde tarihi eser bulunan bir kişi gözaltına alındı

23.11.2021 11:59
Son dakika haberi... Yalova'da üzerinde tarihi eser bulunan bir kişi gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Yalova'da şehirlerarası yolcu otobüsünde şüpheli hareketlerinden dolayı üst araması yapılan yolcunun üzerinden 9 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Yalova'da şehirlerarası yolcu otobüsünde şüpheli hareketlerinden dolayı üst araması yapılan yolcunun üzerinden 9 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Yalova- Bursa kara yolu üzerinde bulunan yol kontrol noktasında plakası belirtilmeyen şehirlerarası yolcu otobüsü durduruldu.

Yolculardan Ü.D'nin şüpheli hareketleri üzerine üst araması yapan ekipler, şüphelinin üzerinde tarih eser olduğu değerlendirilen 9 adet sikke ele geçirdi.

Olayla ilgili Ü.D. gözaltına alındı.

Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Yalova'da üzerinde tarihi eser bulunan bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Yalova'da üzerinde tarihi eser bulunan bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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