Yalova'da şehirlerarası yolcu otobüsünde şüpheli hareketlerinden dolayı üst araması yapılan yolcunun üzerinden 9 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Yalova- Bursa kara yolu üzerinde bulunan yol kontrol noktasında plakası belirtilmeyen şehirlerarası yolcu otobüsü durduruldu.
Yolculardan Ü.D'nin şüpheli hareketleri üzerine üst araması yapan ekipler, şüphelinin üzerinde tarih eser olduğu değerlendirilen 9 adet sikke ele geçirdi.
Olayla ilgili Ü.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Yalova'da üzerinde tarihi eser bulunan bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika