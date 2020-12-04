Son dakika haberi: Yalova'daki silahlı çatışma kamerada (2) - Son Dakika

Son dakika haberi: Yalova'daki silahlı çatışma kamerada (2)
04.12.2020 17:44
Son dakika haberlerine göre 4 KİŞİ GÖZALTINDAYalova'da, Süleymanbey Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta bulunan Eyüboğlu İş Merkezi'nin birinci katındaki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilgili polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Yalova'da, Süleymanbey Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta bulunan Eyüboğlu İş Merkezi'nin birinci katındaki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilgili polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yerinden kaçan saldırganlara yönelik çalışma sürdüren ekipler, C.A., Ç.Y., D.B. ve N.B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Cem Mete OKUR/YALOVA,
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