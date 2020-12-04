Son dakika haberi: Yalova'daki silahlı çatışma kamerada (2) - Son Dakika

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Yalova'da, Süleymanbey Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta bulunan Eyüboğlu İş Merkezi'nin birinci katındaki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilgili polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yerinden kaçan saldırganlara yönelik çalışma sürdüren ekipler, C.A., Ç.Y., D.B. ve N.B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cem Mete OKUR/YALOVA,