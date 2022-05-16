Son dakika haberi! Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Yalova'da polis tarafından düzenlenen 2 farklı operasyonda 4 kişi tutuklanırken, 587 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri takibe aldığı 77 plakalı otomobili Altınova ilçesi otobanda durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Şahısların kaçarken yola uyuşturucu madde attıkları tespit edildi. Bir süre sonra araçlarını bırakan zanlılar yaya olarak kaçtı. Ekipler çevrede yaptığı inceleme sonucu şüphelilere şok baskın yaparak gözaltına aldı.

Operasyonda 167 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 36 bin 310 TL ve 150 avroya el konuldu.

Zanlılardan B.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, T.B. ve Y.E.S. adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul'dan Yalova'ya uyuşturucu getiriyorlardı

Polisin diğer operasyonunda ise torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüpheliler takibe alındı.

İstanbul'dan feribotla Yalova'ya uyuşturucu getireceği belirlenen zanlılara yönelik düzenlenen operasyonda Y.Ö., Ö.G. ve B.D. gözaltına alındı. Şahısların feribota bindiği 77 plakalı otomobil ve üst aramalarında 420 gram metamfetamin, 1.19 gram sentetik kannabinoid, 0.61 gram esrar, 5 sentetik ecza grubu tablet hap, 3 tabanca, tüfek, 3 hassas terazi ve 2 bin 600 TL sahte para ele geçirildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA