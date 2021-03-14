Son dakika haberi | Yalova İl Sağlık Müdürlüğü sağlık çalışanlarına özel şarkı için video klip hazırladı
14.03.2021 15:41
Bir son dakika haberine göre Yalova İl Sağlık Müdürlüğünce 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanları için şarkı yapılarak video klip hazırlandı.
Yalova İl Sağlık Müdürlüğünce 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanları için şarkı yapılarak video klip hazırlandı.
İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü, Yalova Güzel Sanatlar Lisesinin destek verdiği proje kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü avukatı Samet Örgü, bir şarkı hazırlayıp seslendirdi.
"Ellerin Dert Görmesin" adlı şarkının klibinde, sağlık personelinin salgın sürecinde yaşadığı zorluklar anlatıldı.
Yalova Devlet Hastanesi ve Raif Dinçkök Kültür Merkezinde çekilen, sağlık çalışanları da rol aldığı klip sosyal medyada yayınlandı.
Son Dakika Sezon sonunda transfer olacağı konuşulan Boupendza için Fenerbahçe'den açıklama: İlgilenmiyoruz Ocakta unutulan patates kızartması yüzünden çıkan yangında mutfak küle döndü Karısını kurşun yağmuruna tutan cani adamdan pes dedirten savunma Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı