Son dakika haberi... Yalova merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı - Son Dakika

Yalova merkezli 4 ilde, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirdikleri, barındırdıkları ve yurt dışına geçişlerini organize ettikleri ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale'de 29 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 15'i yabancı uyruklu 18 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği tahmin edilen 108 bin 830 lira, 2 bin 700 avro, 1000 dolar ve bir miktar İran riyali ile ücret kayıtlarının not alındığı defterler ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12'i şüpheliden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan 6'sı emniyetteki ise işlemlerinin ardından salıverildi.

Ayrıca, Yalova'da belirlenen 11 adreste yakalanan 88 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.