Üye Girişi
Kaçak tütün operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kaçak tütün operasyonunda 1 kişi tutuklandı

14.01.2022 19:52

Yalova ve Bursa'da 17 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda çok sayıda tütün mamulü ele geçirildi, yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Yalova ve Bursa'da 17 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda çok sayıda tütün mamulü ele geçirildi, yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Yalova ve Bursa'da 17 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 3 milyon 387 bin 600 adet boş makaron, 251 bin 960 adet dolu makaron, 548 kilogram tütün, 46 kilogram nargile tütünü, 810 yasal ürünlerden sökülmüş bandrol, 8 sigara sarma makinesi, 7 adet hava kompresörü, 13 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, hakimliğe sevk edilen S.S. tutuklandı.

Kaçak tütün operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Kaçak tütün operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Kaçak tütün operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Kaçak tütün operasyonunda 1 kişi tutuklandı

YORUMLAR
500

Yalova Emniyet Müdürlüğü, Yalova, Bursa, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaçak tütün operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş         
17:13
Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi         
16:20
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi         
14:29
58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı         
13:50
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı         
10:44
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı         
09:52
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50

Son Dakika Haberleri
20:33 Çılgın fenomen buz tutan göle daldı, hipotermi tehlikesi geçirdi
20:16 Beşiktaş-Gaziantep FK maçında dualar ve alkışlar Ahmet Çalık için yükseldi
19:56 Son Dakika: Türkiye'de 14 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 67 bin 857 yeni vaka tespit edildi
19:47 Bakan Koca'dan İstanbul toplantısı! Kapanmayı etkileyecek hastaneye yatış oranında tehlikeli artış
19:42 Feyyaz Uçar'ın anısı stüdyodakileri güldürdü: Ben de suskunsam siz dilsizsiniz
19:40 Darbedilerek öldürülen Ayşenur'un cenazesini teslim alan babanın feryadı
19:33 Beşiktaş'tan ligin formda ekibi Gaziantep'e karşı cesur kadro
19:25 CHP'li Yıldırım Kaya Oğuzhan Asiltürk'ten öğrendim dedi, Kılıçdaroğlu'nun Kabe anısını anlattı
19:15 Son Dakika: Galatasaray, saat 19.05'te yeni teknik direktör Domenec Torrent ile resmi sözleşme imzaladı
19:00 Manchester United'da Ronaldo depremi yaşanıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 21:01:13. #1.11#
SON DAKİKA: Kaçak tütün operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement