Son dakika haberi: Yalova'ya yeni yatırım müjdesi; istihdamı yüzde 40 arttıracak

Termal turizm şirketi Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili, Yalova'da Terma City'nin çevre arazisine 20 milyon dolarlık yeni yatırım yapılacağını açıkladı. Karaderili, yeni tesis ile istihdam sayısını yüzde 40 oranında artıracaklarını söyledi.

Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili, Yalova'da Terma City'nin çevre arazisine 20 milyon dolarlık yeni yatırım yapılacağını duyurdu. Yeni tesis ile istihdam sayılarını yüzde 40 oranında artıracaklarını söyleyen Karaderili, "Yeni projeyle Yalova'ya yapılan yatırım miktarı 180 milyon dolardan 200 milyon dolara çıkacak" diye konuştu.

Türkiye'de 'termal turizm' tanımının altını doldurma hedefiyle yola çıktıklarını dile getiren Karaderili, "Termal otelimiz sadece iyileşmek için değil, yenilenmek için de dizayn edildi. Biz buna yeni nesil termal diyoruz. Termal otellerin de 'lüks tatil' ve 'ekonomik tatil' seçeneklerini birleştirerek sunabileceğini gösteren tesisler geliştirdik. 2 bin 200 yatak kapasitesi ile Türkiye ve Yalova'daki tek termal otel olma özelliğini taşıyarak rakipsizliğimizi koruyoruz. Kendiyle yarışır hale gelen bir tesis yaratmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

HİÇBİR LÜKSTEN KAÇINMADIK

Yıllar önce Yalova'da yatırım yapmaya karar verdiğinde herkesin kendisine burun kıvırdığını söyleyen Karaderili, "Bizim bu yatırımımızı görenler, 'Biz nasıl oraya yatırım yapmayı düşünemedik' diyorlar. Biz Bodrum, Kuşadası ve Kütahya'daki oteller ile başladığımız serüvende Yalova Terma City'nin 'ustalık eseri' olması için gayret ettik. Bu proje, bölge ve bölgedeki arazilerin değerini katladı. Yalova'nın termal sularının ve turizm kapasitesinin farkına varanlar, akın akın bu bölgeye geliyor ancak pansiyonlarda kalıyorlardı. Konfor arayanların kalabileceği bir tesis yoktu. Artık Terma City projesi ile bu açığı kapattık. Yalova'daki tesisimizde hiçbir lüksten kaçınmadık" dedi.

Karaderili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müşterilerimizden gelen talepler ne denli doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Onlar yatırımımıza adeta kılavuz oluyorlar. Beş otelimiz ile ekonominin çarklarının çevrilmesine destek oluyoruz. Türk ekonomisine duyduğumuz güvenle pandemi döneminde de durmadık ve yatırımlarımıza devam ettik. On iki ay hizmet veren otelimizde 1.5 milyon dolar maliyeti ile VIP Lounge'ımızı hizmete soktuk. Termal otellerin de 'konforlu tatil ve imkanlar' sunabileceğini gösteren bir otel inşa ettik ve geliştirdik."

BÖLGENİN TURİZM KAPASİTESİNİ 4'E KATLADI

Bölgenin gerek termal gerekse yaz turizmi açısından yüksek potansiyele sahip olduğunu ve turistlerin geldiklerinde sadece otelde kalmadığını söyleyen Karaderili, İstanbul'a en yakın termal bölge olma özelliğini taşıyan Yalova'nın turizm kapasitesini 3'e hatta 4'e katladığını belirtti. Sadece kendilerinin bölge esnafından ayda 4 milyon liralık alım yaptıklarını anlatan Karaderili, "12 ay hizmet veren otelimizde Yalova bölgesi gerek termal gerekse yaz turizmi açısından potansiyele sahip. Turistler geldiklerinde sadece otelde kalmıyorlar. Yalova ve yakın illeri de gezmek istiyorlar. Bu durumda Yalova bölgesi ve yakın şehirlerin ekonomisine de katkı sağlıyorlar.

Yerli ve yabancı turist, Yalova ve yakın şehirlerde yaptıkları alışverişlerle bölge ekonomisine ortalama 20 milyon dolarlık gelir sağlıyor. Direkt Yalova'ya gelen turistlerimiz için İstanbul'u da kapsayacak şekilde paket turlar düzenliyoruz" dedi.

YATIRIMLARINI ERTELEMEYİN

İş adamlarına 'yatırım' çağrısında bulunan Karaderili, "Yatırımı durdurmayın. Şimdi yatırım yapmazsanız ne zaman yapacaksınız. Sadece Yalova Terma City'deki otelde bin 100 kişiye iş verdik. Kazandığımızı ülkemize yatırıp, bin 100 kişiye istihdam yaratarak ülkemizin büyümesine katkı sağlıyoruz. Bizim tavsiyemiz yatırımlarını askıya alan iş adamları asıl bugünlerde çalışmalarına hız vermeli" dedi.

HEDEF HEM TATİL HEM DE SAĞLIĞIN ADRESİ OLMAK

Yalova'nın uluslararası hastaların en çok tercih ettiği iller içerisinde olduğunu dile getiren Karaderili, "Tesisimizde, 1 yıl içinde, yurt içi ve yurt dışı dahil olmak üzere 150 bin hastaya hizmet vermeyi hedefliyoruz" dedi.