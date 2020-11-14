Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Yalovaspor'da koronavirüs vaka sayısının 20'si futbolcu, toplam 25 olduğu açıklandı. Yalovaspor'un yarın oynanacak Altındağspor maçı ertelendi.

Yalovaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol takımımıza 13 Kasım 2020 tarihinde tesislerimizde uygulanan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde maalesef yeni pozitif vakalara rastlanmıştır. Son test sonuçlarıyla beraber 20 futbolcumuz, 2 teknik heyet, 3 kulüp çalışanımız olmak üzere toplam pozitif vaka sayımız 25 olmuştur. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimiz için idari ve sağlık prosedürleri gereği yasal süreç başlamış olup; 14 gün süreyle maçlara çıkamayacağımız Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.