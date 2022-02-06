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Son dakika haberi: Yangın bankayı açtırdı - Son Dakika

Son dakika haberi: Yangın bankayı açtırdı

06.02.2022 00:48
Son dakika haberi: Yangın bankayı açtırdı

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yangın ihbarı alan ekipler, dumanların kaynağını bulabilmek bankayı açtırdı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yangın ihbarı alan ekipler, dumanların kaynağını bulabilmek bankayı açtırdı.

Yangın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yoğun bir duman gören vatandaşlar, bankada yangın çıktığını düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese sevk edilen ekipler, dumanın kaynağını bulabilmek için çalışma başlattı. Cadde üzerindeki dükkanları ve binaları gezen ekipler, daha sonra bankanın açılması için yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen banka yetkilileri ile birlikte içeriye giren ekipler, burada herhangi bir yangın olmadığını gördü. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangının, kaldırım üzerinde bulunan mazgalda çıktığı ve bir tehlikeye yol açmadan söndüğü tespit edildi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika haberi: Yangın bankayı açtırdı
Son dakika haberi: Yangın bankayı açtırdı
Son dakika haberi: Yangın bankayı açtırdı
Son dakika haberi: Yangın bankayı açtırdı
Son dakika haberi: Yangın bankayı açtırdı
Son dakika haberi: Yangın bankayı açtırdı
Son dakika haberi: Yangın bankayı açtırdı

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Çayırova, Kocaeli, Yangın, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Yangın bankayı açtırdı - Son Dakika


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