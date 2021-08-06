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Son dakika haberi | Yangın bölgelerinde zarar gören vatandaşların yaraları sarılıyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Yangın bölgelerinde zarar gören vatandaşların yaraları sarılıyor

06.08.2021 12:00
Son dakika haberi | Yangın bölgelerinde zarar gören vatandaşların yaraları sarılıyor, System.String[]

Son dakika haberi: Türkiye'deki orman yangınlarından zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için devletin tüm kurumları ve sivil toplum kuruluşları yoğun mücadele veriyor.

Türkiye'deki orman yangınlarından zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için devletin tüm kurumları ve sivil toplum kuruluşları yoğun mücadele veriyor.

Antalya'nın Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya, Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki bazı bölgeler ile Isparta'nın Sütçüler ilçesi Çandır köyü başta olmak üzere farklı noktalarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da çıkan orman yangının ilk saatlerinden itibaren bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya ve Muğla'da hem söndürme çalışmalarını koordine ediyor hem de zarar gören bölgelerde incelemelerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi, her vatandaşın zararının karşılanacağını açıkladı.

Bölgede her gün çalışma yapan bakanlar, mahalle mahalle gezerek hasar oluşan bölgeleri yerinde inceliyor, vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışıyor. Bir taraftan söndürme ve soğutma çalışmalarına devam edilirken, bir taraftan da hasar tespiti gerçekleştiriliyor.

Hızlı şekilde enkazın kaldırılarak vatandaşın talebine göre evlerin yapılması için yoğun mücadele veriliyor. Tarlasından, bahçesinden ayrılmak istemeyen vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde bölgede konteyner ve çadırlar kuruluyor.

Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda farklı ülkelerden daha fazla yangın söndürme uçağı ve helikopterin gelmesi için de çalışmalar yürütülüyor.

Tarım ve Orman ile İçişleri bakanlıklarına bağlı ekipler, yangınların bir an önce kontrol altına alınarak söndürülmesi için yoğun mesai harcıyor.

Karayollarının şantiyeleri yangın koordinasyon merkezine dönüştürüldü

Antalya'da 46 ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 242 sağlıkçıyla yangın bölgelerinde çalışmalarını sürdüren Sağlık Bakanlığının ekipleri, zarar gören vatandaşları ziyaret ederek, ateş, şeker, tansiyon ölçümünü gerçekleştiriyor.

Toplam 30 kişiden oluşan ekip, mahalleleri gezip kronik rahatsızlığı olanların ilaçlarını getiriyor, yangından etkilenenlere psikososyal destek hizmeti sunuyor.

Muğla'daki yangınlarda da 61 ambulans, 22 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 306 sağlık profesyoneli sahada yaraları sarmaya çalışıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da yol yapım şantiyelerini yangın koordinasyon merkezine dönüştürerek hem ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için mücadele ediyor hem de yangında alevlerin diğer orman ve yerleşim yerlerine sıçramaması için geniş yollar açıyor. Bakanlık, haberleşme ve iletişim açısından bölgede herhangi bir sorun yaşanmaması için kablolu ve kablosuz kesintisiz haberleşmenin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Psikososyal destek ekipleri sahada çalışma yapıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise nakdi yardımın yanı sıra psikososyal destek hizmeti veriyor. Uzman ekipler, yangınların meydana geldiği il, ilçe ve taşralarda hane hane dolaşarak, yangının olumsuz etkilerinden kurtulmaları için ailelerle birebir görüşmeler yapıyor.

AFAD, Türk Kızılay başta olmak üzere çok sayıda dernek ve kuruluşun bölgeye destekleri sürüyor.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yangından etkilenen çocuk ve ergenlere yönelik travma polikliniği açıldı. Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu, randevuyla zaman kaybedilmemesi için özel bölüm oluşturduklarını söyledi.

Sahada çalışan ekiplerin "242 249 67 90" numaralı telefona bildirim yapabileceğini anlatan Nasıroğlu, "Önce sorunu belirleyip terapi teknikleriyle, gerekirse ilaçla tedavisini sağlıyoruz." dedi.

Antalya, Türkiye, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Yangın bölgelerinde zarar gören vatandaşların yaraları sarılıyor - Son Dakika


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