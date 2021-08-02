Son dakika haberi... Yangın bölgelerine gönderilecek yardımlar ücretsiz taşınacak - Son Dakika

Yurtiçi Kargo, orman yangınlarından etkilenen bölgelerin acil ihtiyaçlarını ücretsiz olarak taşıyacağını açıkladı.

Yurtiçi Kargo'nun, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamaya göre; yangın bölgelerinde bulunan belediyelerle yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen acil ihtiyaç listesinde yer alan malzemeleri ücretsiz taşımak amacıyla yardım kampanyası başlattı.

Şirket, yardım kampanyası kapsamında bölgelerdeki acil ihtiyaçtan dolayı ilk olarak; yanmaz eldiven, maske ve kafa lambalarının yer aldığı kitleri bölgeye ulaştırmak için de yola çıkacaklarını bildirdi.

"YANGINA BİR SU DA BİZ TAŞIYORUZ"

'Yangına bir su da biz taşıyoruz' sloganıyla resmi hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yangın bölgelerinde bulunan belediyeler ile yaptığımız görüşme sonucunda acil ihtiyaçların listesini belirledik. İhtiyaçlar doğrultusunda bugünden itibaren aşağıda belirtilen tüm yardımları ücretsiz taşıyoruz.



Yanmaz Ayakkabı,



Yanmaz Eldiven,



İş ayakkabısı,



Kafa lambası,



N95 Maske,



Kalın Çorap,



El Feneri.



Ayrıca durumun aciliyetinden dolayı yanmaz eldiven, maske ve kafa lambalarından oluşan binlerce kiti ise şirket olarak biz satın alıyor ve yola çıkıyoruz.

Siz de size en yakın birimimizden afet bölgelerine yardımlarınızı gönderebilirsiniz."