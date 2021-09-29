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Son dakika haberi... "Yangın bombası" ormanları yanmaktan kurtaracak - Son Dakika

Son dakika haberi... "Yangın bombası" ormanları yanmaktan kurtaracak

29.09.2021 10:59
Son dakika haberi...

Son dakika haber: - "Yangın bombası" ormanları yanmaktan kurtaracak Adını Marmaris yangını kahramanından alan "Şahin 96" TEKNOFEST'te Türkiye birincisi oldu Osmaniye Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen "Şahin 96" İnsansız Hava Aracı Yangın Söndürme Mühimmatı,...

- "Yangın bombası" ormanları yanmaktan kurtaracak

Adını Marmaris yangını kahramanından alan "Şahin 96" TEKNOFEST'te Türkiye birincisi oldu

Osmaniye Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen "Şahin 96" İnsansız Hava Aracı Yangın Söndürme Mühimmatı, "İnsanlık Yararına Teknoloji Afet Yönetimi" kategorisinde Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde Türkiye birinciliği kazandı

OSMANİYE - Osmaniye Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen ve adını Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın söndürme ekiplerine yardım ederken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'den alan "Şahin 96" İnsansız Hava Aracı Yangın Söndürme Mühimmatı "İnsanlık Yararına Teknoloji Afet Yönetimi" kategorisinde Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde Türkiye birinciliği kazandı.

Osmaniye Şehit Binbaşı Anadolu Lisesi öğrencileri "Orman yangınlarına ilk nasıl müdahale ederiz" fikriyle yerli ve milli "İnsansız Hava Aracı Yangın Söndürme Mühimmatı" geliştirdi. Adını Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın söndürme ekiplerine yardım ederken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'den alan "Şahin 96" İnsansız Hava Aracı Yangın Söndürme Mühimmatında Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan İHA'nın kanatlarına takılarak yangınlara ilk müdahale edilmesi hedeflendi. Öğrenciler tarafından geliştirilen 430 proje arasından TEKNOFEST 2021'de sergilenecek olan 13 proje arasına giren "Şahin 96" "İnsanlık Yararına Teknoloji Afet Yönetimi" kategorisinde Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde Türkiye birinciliği kazandı.

Projenin çıkış noktasıyla ilgili bilgiler veren Takım Kaptanı Cihanay Kelkoca, "Projemiz orman yangınlarına ilk müdahale nasıl yaparız fikrinden çıktı. İlk olarak İHA'lardan bir sistem atmayı havada çalıştırmayı ve orman yangınlarının ilk çıktığında müdahale etmeyi amaçladık. Bunu doğrultusunda çalışmalara başladık. TÜBİTAK'a başvurduk. Aynı zamanda projemizi de bayağı geliştirdik. Her türlü tasarım ve teknik konusunda ince detaylara indik. Daha sonra TEKNOFEST raporunu da geçtik sonra artık hakemlere anlatma işlemine gelmişti. O kadar çok emek etmiştik ki özgün bir şekilde hakemlere anlattık. Çok iyi bir proje yapmışsınız çok iyi sahipleniyorsunuz ve projenize o kadar çok emek vermişsiniz ki projenizi de anlatırken de belli oluyor demişlerdi. Bunun doğrultusunda birinci olduk" dedi.

Şahin 96'da kullanılan yazılımın yerli ve milli olduğunu ifade eden Yazılım Sorumlusu Oğulcan Doğan, "Projemizin yazılımını tamamen yerli ve milli olan den yap kart ile yaptık. Bu sayede içinde bulunan otonom yapay zeka sayesinde yangının türüne göre otonom bir şekilde devreye giriyor. Tekrar kullanılabilme olma özelliği bakımından hem doğa dostu hem de bütçeye katkı sağlamış oluyor" diye konuştu.

Projenin isimlendirilmesi hakkında bilgiler aktaran Tasarım Sorumlusu Sidar Yalçın ise, "Şahin 96 İnsansız Hava Aracı Yangın Söndürme Mühimmatı ismini 2021 yılında Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında itfaiye erlerini içme suyu taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'den almıştır. Böylelikle hatırası ilelebet yaşatılacaktır" ifadelerini kullandı.

Şahin 96'nın kullanım alanıyla ilgili bilgiler veren Proje Danışmanı Yusuf Boz, "Projede ülkemizde ve dünyada çıkan orman yangınlarında İHA'lar artık kullanılmaya başlandı. Bizim ülkemizde de Orman Genel Müdürlüğü'nde yaygın olarak kullanılıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı İHA bu sene 3 bin kadar yangını haber vermiş. Fakat o sırada İHA hiçbir müdahalede bulunamıyor. Bizim projemizde İHA'nın kanıtlarına takılacak olan yangın mühimmatıyla yangına yaklaşarak yangın mühimmatını gönderecek ve söndürebilirse söndürecek söndüremezse yangını önleyici tedbir alacak. Mümkünse ülkemizin değeri olan ormanlarımızı korumayı amaçlayan bir projedir" şeklinde konuştu.

TEKNOFEST'te Osmaniye'den 13 projenin sergilenme hakkı kazandığını söyleyen TEKNOFEST İl Temsilcisi Sedat Gündoğan, "Osmaniye'de TEKNOFET ile ilgili 430 proje başvurusu oldu. Bu projelerin 225 tanesi ön değerlendirme aşamasında raporlarını sundular. Devamında 37 projemiz proje detay aşmasına geçti. Yani yarı finale yükselmiş oldu. Ardından 13 projemiz TEKNOFET 2021'de sergilenme hakkı kazandı. Projelerimiz arasında Şahin 96 "İnsanlık Yararına Teknoloji Afet Yönetimi" kategorisinde Türkiye birinciliği kazandı" diye konuştu.

Marmaris, Osmaniye, Türkiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 'Yangın bombası' ormanları yanmaktan kurtaracak - Son Dakika


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