Son dakika haberleri | Yangın, eğlence mekanını küle çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Yangın, eğlence mekanını küle çevirdi

29.03.2022 12:30
Son dakika haberleri | Yangın, eğlence mekanını küle çevirdi

Son dakika haber... Sakarya'nın Karasu ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında bir eğlence mekanı, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında bir eğlence mekanı, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri sabotaj ihtimaline karşı konuya ilişkin inceleme başlattı.

Yangın, Yeni Mahallesi'nde gazinolar bölgesi olarak bilinen mevkiinde 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Kaya'nın işlettiği eğlence mekanında bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Çevredeki işletme sahiplerinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eğlence mekanının kapalı olduğu saatte çıkan yangında, işletme tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, sabotaj ihtimaline karşı olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatarak çevre güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekipleri de yanan mekanda incelemede bulundu.

"DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI"

İşletme sahibi Yusuf Kaya, "Polis, bana telefon etti. Geldiğimde burası yanmıştı. Ne olduğunu, yangının neden çıktığını bilmiyorum. Elektrikten mi yoksa başkası mı yaktı, bilemiyorum. Daha önce de yangın çıkmıştı. Polis ekipleri kamera kayıtlarını inceleyecek" diye konuştu.

(Esra Angün/ İHA)

Son dakika haberleri | Yangın, eğlence mekanını küle çevirdi
Son dakika haberleri | Yangın, eğlence mekanını küle çevirdi
Son dakika haberleri | Yangın, eğlence mekanını küle çevirdi
Son dakika haberleri | Yangın, eğlence mekanını küle çevirdi
Son dakika haberleri | Yangın, eğlence mekanını küle çevirdi
Son dakika haberleri | Yangın, eğlence mekanını küle çevirdi
Son dakika haberleri | Yangın, eğlence mekanını küle çevirdi
Son dakika haberleri | Yangın, eğlence mekanını küle çevirdi
Son dakika haberleri | Yangın, eğlence mekanını küle çevirdi
Son dakika haberleri | Yangın, eğlence mekanını küle çevirdi
Son dakika haberleri | Yangın, eğlence mekanını küle çevirdi
Son dakika haberleri | Yangın, eğlence mekanını küle çevirdi
Son dakika haberleri | Yangın, eğlence mekanını küle çevirdi

YORUMLAR
500
Eğlence mekanları korona virüssüz yaza hazırlanıyor Eğlence mekanları korona virüssüz yaza hazırlanıyor Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de korkutan yangın Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de korkutan yangın

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Yangın, eğlence mekanını küle çevirdi - Son Dakika


Son Dakika
12:34 12.3 milyar dolar serveti olan Rus oligark taksiye binecek para bulamıyor
12:27 Çanakkale'de arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi
12:26 Belçika futbolunun en acı günü! C.Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Van Damme yaşamını yitirdi
12:23 Tokat skandalını 6 yıl önceden bilmiş! Twitter kullanıcısının Will Smith ve Chris Rock hakkında yazdıkları gündem oldu
12:06 Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Son dakika! Edirne'de 4 kişilik bir aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
11:29 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 12:51:24. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Yangın, eğlence mekanını küle çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement