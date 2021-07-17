Yangın merakı vatandaşları gece uykusundan etti - Son Dakika

Yangın merakı vatandaşları gece uykusundan etti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki samanlıkta çıkan yangın, evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Kırsal Hamzabey Mahallesinde bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını gören mahalleli sokağa dökülerek meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler. Yangın çevredeki evlere sıçramadan 1 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın sonucu samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.