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Son dakika haberi! Yangın merdivenlerine konulan eşyalar tahliyeyi güçleştiriyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Yangın merdivenlerine konulan eşyalar tahliyeyi güçleştiriyor

15.12.2021 11:24
Son dakika haberi! Yangın merdivenlerine konulan eşyalar tahliyeyi güçleştiriyor

Son dakika gelişmesine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, yangın merdivenlerinin depolama alanı olarak kullanılmasının itfaiye ekiplerinin işini güçleştirdiğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, yangın merdivenlerinin depolama alanı olarak kullanılmasının itfaiye ekiplerinin işini güçleştirdiğini söyledi.

Kızılkan, AA muhabirine, yıl içerisinde baca, çatı ve ikamet yangınlarında insanların tahliyesini gerektiren 483 olaya müdahalede bulunduklarını belirtti.

Kent genelinde 276 personel ve 53 araçla 16 noktada 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini ifade eden Kızılkan, alınacak küçük önlemlerin büyük afetlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

"Yangın merdivenleri acil durumda hayat kurtarmak için tasarlanmıştır"

Kızılkan, herhangi bir olayda insanların yangın merdivenlerinden tahliye edilmesini ön planda tuttuklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Ancak insanların yangın merdivenlerine patates, soğan, turşu, oto lastiği, bisiklet ve çocuk arabası gibi birçok şey koyduklarını görüyoruz. Buna bağlı olarak itfaiye ekipleri tahliye yaparken veya insanlar üst katlardan aşağıya doğru inmek istediklerinde engellere takılıyor. Bu anlamda halkımızı uyarmak istiyoruz. Yangın merdivenleri acil bir durumda sizlerin ve çocuklarınızın hayatını kurtarmak için tasarlanmıştır. Buraların aktif ve kullanılabilir halde olması, engel taşıyan herhangi bir malzemeyle donatılmaması esastır. Buralara koyduğunuz bir engele bağlı olarak bir kişinin yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide eğer ölmesine neden olursanız vicdani sorumluluğu bulunmaktadır."

Yangın merdivenlerine gereksiz malzemeler konulmaması hakkında itfaiye ekiplerinin gerekli incelemelerde bulunduğunu ve tutanak tuttuklarını dile getiren Kızılkan, sonrasında belediyede görevli zabıta ekiplerinin kişilere Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlem uygulandığını hatırlattı.

Kızılkan, vatandaşların duyarlı olması ve yangın merdivenlerine herhangi bir eşya koymamaları uyarısında bulundu.

Uzmanından vatandaşlara öneriler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi ve Önleme Şube Müdürü Hakan Korudibi de yangın sırasında alevlerden ve dumandan korunmak için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Kapının sızdırmazlığının önemli olduğunu belirten Korudibi, şunları kaydetti:

"Kapınızı kapatın, dumanın kapının altından girişi söz konusuysa ıslak bir çarşafla bu bölgeyi kapatın. Böyle bir ortamda çıkışa doğru yönlenecekseniz mutlaka emekleyerek ilerleyin çünkü alt kesimde her zaman temiz hava vardır. Alevli bir bölgedeyseniz o bölgeyi terk ederken kapıyı mutlaka kapatın ve oksijen miktarının azalmasına bağlı olarak alevin diğer alanlara sirayetini yaklaşık 15-20 dakika kadar engelleyebilirsiniz. Sonrasında o bölgeyi terk edebilirsiniz. Öte yandan her binada yangın dolabı ve evlerde yangın tüpü olmalıdır."

Korudibi, bina yönetimlerinin duyarlı davranıp, zaman zaman yangın ve deprem tatbikatları yapması gerektiğini söyledi.

Yüksek katlı yapıların tamamında yangına dayanıklı, duman sızdırmaz ve aynı zamanda kendiliğinden kapanabilir kapılar olması gerektiğini ifade eden Korudibi, "Ayrıca her katta sesli uyarı sistemleri, acil aydınlatma kitleri, sulu sistem yangın söndürme dolapları ve her katta 6 kilogramlık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpü zorunludur. Yangın merdiveni kapılarına da herhangi bir kilit veya sürgü takmamalıdır." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Yangın, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Yangın merdivenlerine konulan eşyalar tahliyeyi güçleştiriyor - Son Dakika


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