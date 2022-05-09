Son dakika haberi | Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı

09.05.2022 00:57
Son dakika haberi | Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'da 3 katlı apartmanın üst katında çıkan yangında içeride mahsur kalan 13 ve 14 yaşındaki iki kardeş dumandan etkilendi.

Antalya'da 3 katlı apartmanın üst katında çıkan yangında içeride mahsur kalan 13 ve 14 yaşındaki iki kardeş dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından apartmandan çıkarılan kardeşler kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, yangın esnasında dışarıda olup evlerine koşarak gelen anne ve baba büyük korku yaşadı.

Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 4287. Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairenin yatak odasında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada evde bulunan Adile A.K. (13) ve ağabeyi Mehmet A.K. (14) apartmandan dışarı çıkamadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası iki kardeş itfaiye ekiplerince binadan çıkartıldı. Bu sırada evlerinde yangın çıktığını duyan anne Yeşim K. ile eşi, koşarak apartmanın girişine geldi. Oldukça korktuğu gözlenen çocuklar annelerine sarıldı. Dumandan etkilenen iki kardeş ambulansta oksijen verilmesinin ardından kontrol amaçlı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlattı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Görev şehidi son yolculuğuna uğurlandı Görev şehidi son yolculuğuna uğurlandı 2 KATLI EVİN ÇATI KATINDA YANGIN 2 KATLI EVİN ÇATI KATINDA YANGIN

Antalya, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Kan donduran olay! Altın madenine baskın düzenleyen isyancılar 36 sivili öldürdü
00:54 Kocaelispor ile Altınordu arasında oynanan maçta benzeri görülmemiş gol! Spiker bile şaştı kaldı
00:22 Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan genç, adliye binasından atlayarak hayatını kaybetti
00:19 3600 ek göstergede son toplantı yarın! Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Meclis'te olacak
00:12 Dalgıçlar tarafından keşfedilen yol hakkında efsanevi yorumlar yapıldı! Görenlerin ağzı açık kaldı
23:50 Ebrar Karakurt- İrem aşkıyla ilgili yaptığı paylaşım eleştiri oklarının hedefi oldu! Kadın kullanıcı sosyal medyada linç edildi
23:43 Kutlama etkinliği düzenleyen Türk vatandaşları, 40'a yakın PKK yandaşı tarafından saldırıya uğradı
23:22 Derbiye sarı kartlar damga vururken, topun oyunda kaldığı süre tepki çekti
23:17 Motosiklet şarampole yuvarlandı: Karı koca yaşamını yitirdi
22:43 Usta isim Michy Batshuayi'nin biletini kesti: Kenardan Ghezzal'a bağırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 01:09:11. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement