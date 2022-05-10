Son dakika haberi: Yangına müdahale etmek isteyen vatandaş feci şekilde yandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Yangına müdahale etmek isteyen vatandaş feci şekilde yandı

10.05.2022 15:04
Son dakika haberi: Yangına müdahale etmek isteyen vatandaş feci şekilde yandı

Son dakika haberi: Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde koyun ağılının yanında bulunan barakada yangın çıktı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde koyun ağılının yanında bulunan barakada yangın çıktı. Yemek yapıldığı esnada çıktığı iddia edilen yangını söndürmek istediği esnada alevlerin sardığı Hayati Özcan, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kaynarca ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle üzerinde bulunan boş bir arazide koyun besleyen Hayati Özcan, bölgeye gitti. İddiaya göre Özcan, ağılın yanında bulunan barakada yemek yapmak istediği esnada yangın çıktı. Yangını söndürmek isteyen talihsiz adam biranda kendini alevlerin ortasında buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özcan'a ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Vücudunda 3'üncü derece yanıklar oluşarak ağır yaralanan Özcan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Son dakika haberi: Yangına müdahale etmek isteyen vatandaş feci şekilde yandı
Son dakika haberi: Yangına müdahale etmek isteyen vatandaş feci şekilde yandı
Son dakika haberi: Yangına müdahale etmek isteyen vatandaş feci şekilde yandı
Son dakika haberi: Yangına müdahale etmek isteyen vatandaş feci şekilde yandı
Son dakika haberi: Yangına müdahale etmek isteyen vatandaş feci şekilde yandı
Son dakika haberi: Yangına müdahale etmek isteyen vatandaş feci şekilde yandı
Son dakika haberi: Yangına müdahale etmek isteyen vatandaş feci şekilde yandı
Son dakika haberi: Yangına müdahale etmek isteyen vatandaş feci şekilde yandı

YORUMLAR
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Hayati Özcan, Yemek Tarifi, Sakarya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Yangına müdahale etmek isteyen vatandaş feci şekilde yandı - Son Dakika


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