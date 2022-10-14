Son dakika 3. sayfa: Yangına uyurken yakalanan otizmli Mesut'u, pazardan koşarak gelen ağabeyi kurtardı

Yangına uyurken yakalanan otizmli Mesut'u, pazardan koşarak gelen ağabeyi kurtardı

Adının verildiği apartmandaki evde tek başınayken çıkan yangında mahsur kalan 15 yaşındaki otizmli genç, pazarcı ağabeyi tarafından kurtarıldı

Dumandan etkilenen genç Mesut, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'da apartmana ismi verilen 15 yaşındaki otizmli Mesut, tek başına kaldığı sırada evde çıkan yangına uykuda yakalandı. Bu sırada pazarda bulunan ağabeyi, koşarak geldiği apartmandan kardeşini sağ salim kurtardı. Dumandan etkilenen Mesut, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Yangın, Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi 2282 sokak üzerinde bulunan Mesut Yurtseven Apartmanı'nın ikinci katında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Otizmli 15 yaşındaki Mesut Yurtseven evde uyuduğu sırada annesi, pazarcılıkla uğraşan eşi ve büyük oğlunun yanına alışverişe gitti. Tam bu esnada ise evde bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, yangın haberini alan ağabey Ali Yurtseven, evine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki pazarda tezgahını bırakıp koşarak apartmana geldi. İçeri giren ağabey, alevler arasından kardeşi Mesut'u kurtarıp apartman dışına çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında Yurtseven ailesinin evi kullanılamaz hale gelirken, üst kattaki ev de zarar gördü.

Mahalleliyi sokağa döken yangında vatandaşlar, cep telefonlarıyla olan biteni kayda aldı.

Dumandan etkilenen Mesut ise, olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.