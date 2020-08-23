Son dakika haberi: Yangında 40 ton saman yandı - Son Dakika

Çiftlik sahibi Mehmet Bayındır, yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiğini belirterek "Bir anda dumanların geldiği gördük. Hayvanları hemen yangın mahallinden uzaklaştırdık. Gerekli müdahale yapılmasına rağmen yine de 40 ton samanım yangında zarar gördü." dedi.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bayramkuyu mevkisinde Mehmet Bayındır 'a ait çiftlikte bulunan saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 21:59

Kaynak: AA

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