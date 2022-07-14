Mardin'de Güneydoğu Galericiler Sitesindeki yangında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Güneydoğu Galericiler Sitesindeki yangında, ağır yaralanan Abdülhamid Çevik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Nusaybin Kızıltepe kara yolu üzerinde bulunan Güneydoğu Galericiler Sitesinde 6 Temmuz'da çıkan yangında ağır yaralanan Çevik, tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Nusaybin Kızıltepe kara yolu üzerinde bulunan Güneydoğu Galericiler Sitesinde 6 Temmuz'da park halindeki tır çalıştırıldığı sırada aniden alev almış, kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki başka bir tır ve kamyona sıçramıştı.
Çıkan yangında yaralanan Halil Kılıç (66), Cevher Çevik (23) ve Abdülhamid Çevik 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangında, kamyon ve tırlarda hasar oluşmuştu.
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