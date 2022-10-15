Son dakika haberi | Yangında dumandan zehirlenerek ölen yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Yangında dumandan zehirlenerek ölen yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı

15.10.2022 16:04
Son dakika haberi | Yangında dumandan zehirlenerek ölen yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden yaşlı kadın, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden yaşlı kadın, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Cide'nin Yıldızalan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın söndürüldü. Çıkan yangın sırasında dumandan etkilenen Zekiye Yıldırım (83) hayatını kaybetti. Zekiye Yıldırım'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Yapılan işlemlerinin ardından Zekiye Yıldırım'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Yıldızalan köyüne getirilen Yıldırım'ın cenazesi, öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Yangında dumandan zehirlenerek ölen yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Yangında dumandan zehirlenerek ölen yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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