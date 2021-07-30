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Son dakika haberi... Yangında ev eşyaları zara görenlere Bursa'dan destek - Son Dakika

Son dakika haberi... Yangında ev eşyaları zara görenlere Bursa'dan destek

30.07.2021 07:00
Son dakika haberi... Yangında ev eşyaları zara görenlere Bursa'dan destek, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son günlerde yaşanan yangınlarda ev eşyaları zarar görenlere yardımda bulunacaklarını bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son günlerde yaşanan yangınlarda ev eşyaları zarar görenlere yardımda bulunacaklarını bildirdi.

Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Artvin'de ve pek çok bölgemizde yaşanan afetlere verdiğimiz destekler gibi yangın çıkan bölgelerimizdeki vatandaşlarımızın her zaman yanındayız, olmaya devam edeceğiz. Özellikle evlerin tefrişatında, mobilya temininde ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında fidan temininde üstümüze düşeni yapacağız. Güzel ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Malatya, Artvin, Elazığ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Yangında ev eşyaları zara görenlere Bursa'dan destek - Son Dakika


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