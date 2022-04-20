Son dakika haberi | Yangında ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Yangında ev kullanılmaz hale geldi

20.04.2022 12:26
Son dakika haberi | Yangında ev kullanılmaz hale geldi

Son dakika haberi: Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Karadon Beldesinde iki katlı bir binanın en üst katından çıkan yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Karadon Beldesinde iki katlı bir binanın en üst katından çıkan yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın saat: 6: 30'da Kilimli İlçesi Karadon Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre iki katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların biranda yükselmesi nedeniyle hemen, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Öte yandan yangının elektrik kontağından çıktığı iddia edildi. - ZONGULDAK

Son dakika haberi | Yangında ev kullanılmaz hale geldi
Son dakika haberi | Yangında ev kullanılmaz hale geldi
Son dakika haberi | Yangında ev kullanılmaz hale geldi

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Son dakika 3. sayfa: Serada çıkan yangın korkuttu Son dakika 3. sayfa: Serada çıkan yangın korkuttu İtfaiyeciler iftar ve sahurda da görev başında İtfaiyeciler iftar ve sahurda da görev başında

Zonguldak, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Yangında ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika


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